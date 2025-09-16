خالد صديق: جهود الدولة في التنمية العمرانية مدعومة بمشاركة القطاع الخاص

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تدخل في المرحلة المقبلة ما وصفه بـ"المرحلة الذهبية" للتنمية الحضرية، وهي مرحلة ستشهد نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع المشروعات واحتياجات المواطنين.

وقال صديق، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Investor.. Real Estate في نسخته الثالثة، والذي تنظمه بلاك دايموند بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء ، تحت شعار «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل» إن الفكر الجديد للتنمية يعتمد على دراسة المشروع من كافة جوانبه، بدءًا من احتياجات المواطن، مرورًا بمتطلبات المنطقة، وانتهاءً بآليات التنفيذ الأكثر كفاءة، مؤكدًا أن هذا النهج يضمن تقديم مشروعات تحقق التوازن بين البُعد الاجتماعي والعمراني والاقتصادي.

وأضاف صديق، أن جهود الدولة في التنمية العمرانية، مدعومة بمشاركة قوية من القطاع الخاص، ستنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، حيث سيشعرون بالاختلاف الملموس في مستوى المشروعات وجودة الحياة داخل المناطق المطورة.

وشدد رئيس صندوق التنمية الحضرية، على أن المرحلة المقبلة ستعتمد على التكامل بين الدولة والمطورين، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد وتعظيم العائد التنموي والاستثماري في الوقت نفسه، لافتًا إلى أن مصر أمام فرصة تاريخية لتعزيز مكانتها كسوق إقليمية رائدة في مجال التنمية الحضرية والعقارية.