المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
برلمان

بالقانون .. 6 فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

مريض نفسي
مريض نفسي
أميرة خلف

حدد قانون رعاية المريض النفسي، عدة ضوابط لحماية حقوق المرضى النفسيين وضمان سلامتهم، وحدد حالات استثنائية تتيح إدخال المريض إلى المصحة النفسية رغمًا عنه، لكن بشروط صارمة وتحت إشراف فئات محددة من الجهات المختصة، وذلك منعًا لأي تعسف أو استغلال، وبما يوازن بين حق الفرد في الحرية وحقه في تلقي العلاج اللازم.

في هذا الصدد، حدد قانون رعايه المريض النفسي  الضوابط والشروط، لحماية المريض التي لا تسمح بإدخاله مصحة نفسية إلا بموافقة طبيب متخصص.


وطبقا لنص القانون،  يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:


- قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

- إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.


وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

2-أحد ضباط قسم الشرطة.

3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

4-مفتش الصحة المختص.

5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

قانون رعاية المريض النفسي المرضى النفسيين المصحة العلاج النفسي

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

كارولين عزمي ٠

كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام ..شاهد

دوري أبطال أوروبا

رومينيجه يشيد بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد: أكثر إثارة ويمنع الاستهانة بالمباريات

محمد صلاح

محمد صلاح يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

تسلا تواجه حرب قانونية بقيمة 329 مليون جنيه بسبب السيارات ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟
أعراض الذبحة الصدرية: كيف تميزها ومتى تطلب المساعدة الطبية؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

