تخصيص 338 منحة للشباب المصري للالتحاق بالجامعات الروسية

قال الدكتور فاديم زايتشيكوف مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، إن الحكومة الروسية خصصت عدد 338 منحة للشباب المصري للالتحاق بالجامعات الروسية في كافة التخصصات للعام الدراسي 2026-2027 .. مشيرا إلى أن التسجيل في المنح متاح حتى 15 يناير 2026،على الموقع http://education-in-russia.com.

وأضاف زايتشيكوف - في بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم /الثلاثاء/ - أن المنح المخصصة لمصر زادت عن العام الماضي في ظل تطور العلاقات الثنائية بين البلدين ومع الإقبال الكبير من الشباب المصري للالتحاق بالجامعات الروسية لما تتمتع به هذه الجامعات من مكانة دولية رفيعة وامكانيات علمية هائلة.

وأشار إلى القرار الرئاسي الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخاص بزيادة المنح الدراسية للدول الصديقة لتصل في عام 2030 إلى 500 ألف منحة، بينما أصدر تعليماته ببناء مدن جامعية جديدة في مدن روسيا المختلفة لتوفير الإقامة الجيدة للدارسين.

وأوضح زايتشيكوف أن روسيا من خلال هذه المنح تسعى الي توفير كوادر متخصصة لمصر في كافة المجالات من الطاقة النووية ، والطب ، والهندسة، والتكنولوجيا وغيره من التخصصات، حتى يعود هؤلاء الشباب للمشاركة في التنمية في مصر .. مشيرا إلى أن الطلاب يعيشون حياة ممتعة أثناء الدراسة ، ولديهم فرص عديدة لممارسة النشاط الثقافي والرياضي بينما أصبحت القوانين الروسية تسمح بعمل الأجانب أثناء الدراسة.

وأوضح أنه يتم عمل اجتماع شامل للمرشحين للمنحة لتقديم كافة الإرشادات والنصائح الممكنة لتسهيل مهمة التعامل مع الحياة الجديدة بالجامعات الروسية في ختام مرحلة التسجيل وقبول الطلاب في المنحة .. مشيرا إلى أن عملية التسجيل على المنح سوف تتم بشفافية تامة ، وسوف يراعى فيها الطلاب أصحاب الدرجات المتميزة وأيضا أصحاب الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية.

وأعرب زايتشيكوف عن أمنياته بالتوفيق لجميع الراغبين في الدراسة في روسيا لتكون الدراسة نقطة تحول لمستقبل باهر وحياة ناجحة.