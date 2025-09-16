رحيل مفاجئ يهز الوسط الرياضي.. كل ما تريد معرفته عن ريكي هاتون أسطورة الملاكمة

تصدر اسم ريكي هاتون، أسطورة الملاكمة الإنجليزية الملقب بـ"القاتل المحترف"، محركات البحث بعد الإعلان عن وفاته المفاجئة في منزله بمدينة مانشستر عن عمر ناهز 46 عامًا.

وفاة ريكي هاتون أسطورة الملاكمة البريطانية عن عمر 46 عاما

وأفادت شرطة مقاطعة هايد أنها عثرت على جثة الملاكم في ساعات الصباح الأولى، مؤكدة عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة، فيما فُتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

مسيرة رياضية حافلة بالألقاب

ولد هاتون في مدينة ستوكبورت ونشأ في مانشستر الكبرى، وبدأ مسيرته الاحترافية في سن الـ18.

حقق 45 انتصارا في 48 نزالا خلال مشواره المهني.

ما توج هاتون بعدة ألقاب عالمية في وزن خفيف الويلتر والوزن المتوسط.

ونال لقب بطل بريطانيا عام 2000، وحصد شهرة واسعة بعد فوزه التاريخي على كوستا تسزيو عام 2005 في مانشستر.

ما اُختير "مقاتل العام" من مجلة ذا رينغ ورابطة كتاب الملاكمة الأمريكية عام 2005.

معاناة مع الصحة النفسية والإدمان

رغم إنجازاته الرياضية، واجه هاتون صراعات شخصية قاسية، إذ تحدث علنا عن معاناته مع الاكتئاب وإدمان المخدرات والكحول.

كما نجا من محاولات انتحار عدة، قبل أن يتجاوز أزماته ويعود لعائلته.

محاولة للعودة انتهت بالرحيل

بعد اعتزاله عام 2012، ظل هاتون محورا للتكهنات بشأن عودته وفي يوليو 2025 أعلن بالفعل استعداده لخوض نزال جديد في ديسمبر المقبل، إلا أن القدر لم يمهله ليعود إلى الحلبة.

ريكي هاتون في عيون الجماهير

عرف هاتون بلقب "بطل الشعب"، وكان أحد أكثر الملاكمين شعبية في بريطانيا، حيث سافر آلاف المشجعين لدعمه في نزالاته الكبرى.

وفي 2024، تم إدخاله إلى قاعة مشاهير الملاكمة الدولية، ليخلد اسمه بين عظماء الرياضة.