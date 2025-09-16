قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر
12 يوما من البحث.. انتشال جثمان الطفلة شيماء بعد غرقها بالنيل
الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس نيبال بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أصل الحكاية

رحيل مفاجئ يهز الوسط الرياضي.. كل ما تريد معرفته عن ريكي هاتون أسطورة الملاكمة

أمينة الدسوقي

تصدر اسم ريكي هاتون، أسطورة الملاكمة الإنجليزية الملقب بـ"القاتل المحترف"، محركات البحث بعد الإعلان عن وفاته المفاجئة في منزله بمدينة مانشستر عن عمر ناهز 46 عامًا.

وفاة ريكي هاتون أسطورة الملاكمة البريطانية عن عمر 46 عاما

وأفادت شرطة مقاطعة هايد أنها عثرت على جثة الملاكم في ساعات الصباح الأولى، مؤكدة عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة، فيما فُتح تحقيق لمعرفة الملابسات.

مسيرة رياضية حافلة بالألقاب

ولد هاتون في مدينة ستوكبورت ونشأ في مانشستر الكبرى، وبدأ مسيرته الاحترافية في سن الـ18.

حقق 45 انتصارا في 48 نزالا خلال مشواره المهني.

ما توج هاتون بعدة ألقاب عالمية في وزن خفيف الويلتر والوزن المتوسط.

ونال لقب بطل بريطانيا عام 2000، وحصد شهرة واسعة بعد فوزه التاريخي على كوستا تسزيو عام 2005 في مانشستر.

ما اُختير "مقاتل العام" من مجلة ذا رينغ ورابطة كتاب الملاكمة الأمريكية عام 2005.

معاناة مع الصحة النفسية والإدمان

رغم إنجازاته الرياضية، واجه هاتون صراعات شخصية قاسية، إذ تحدث علنا عن معاناته مع الاكتئاب وإدمان المخدرات والكحول.

 كما نجا من محاولات انتحار عدة، قبل أن يتجاوز أزماته ويعود لعائلته.

محاولة للعودة انتهت بالرحيل

بعد اعتزاله عام 2012، ظل هاتون محورا للتكهنات بشأن عودته وفي يوليو 2025 أعلن بالفعل استعداده لخوض نزال جديد في ديسمبر المقبل، إلا أن القدر لم يمهله ليعود إلى الحلبة.

ريكي هاتون في عيون الجماهير

عرف هاتون بلقب "بطل الشعب"، وكان أحد أكثر الملاكمين شعبية في بريطانيا، حيث سافر آلاف المشجعين لدعمه في نزالاته الكبرى.

وفي 2024، تم إدخاله إلى قاعة مشاهير الملاكمة الدولية، ليخلد اسمه بين عظماء الرياضة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

أرشيفية

انطلاق فعاليات الملتقى العربي الثاني لتعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في القاهرة

صورة أرشيفية

كيفية اشتراك المصريين بالخارج في نظام المعاشات لضمان مستقبل آمن

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي: منصة إلكترونية جديدة لتقديم منح للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية

بالصور

لماذا يكره الناس شبك BMW الأمامي.. إليك السر

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

