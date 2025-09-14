قناة السويس تحصد ذهبية الملاكمة للشركات

قام الكابتن عادل ابراهيم سكرتير منطقة القاهرة، نيابة عن المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بتسليم الكؤوس والميداليات علي الفرق الفائزة بالمراكز الأول الثلاثة في مسابقة الملاكمة.

وأقيمت المنافسات على حلبة نادي بورفؤاد الرياضي بحضور د. محمد توما نائب رئيس اتحاد المصري للملاكمة ود. محمد خليفه عضو مجلس إدارة الاتحاد.

قناة السويس ذهبية الملاكمة والعربي فضية والتمساح برونز.

و تسلم المهندس أحمد ياسر رئيس اللجنة الرياضية بهيئة قناة السويس، كأس المركز الأول بعد تصدر ، كما تسلم ناصر الخولي المستشار الرياضي لشركة العربي جروب ، كأس المركز الثاني ، وتسلم مندوب شركة التمساح كأس المركز الثالث.