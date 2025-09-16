قصور الثقافة تحتفل باليوم المصري للموسيقى على مسرح السامر

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية فنية على مسرح السامر بالعجوزة.

شهد الحفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، إيمان حمدي، مدير عام الإدارة للمهرجانات، وسمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

في كلمته أكد الفنان أحمد الشافعي، أن اليوم المصري للموسيقى ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو رسالة متجددة تؤكد أن مصر ستظل دائما قلب الفن النابض في العالم العربي، مضيفا ان الاحتفال بهذا اليوم جاء تكريما للرواد الذين أسسوا نهضة موسيقية خالدة وصاغوا وجدان المصريين بأعمالهم التي تجاوزت حدود الزمان والمكان.

وتحدث عن أهمية هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على ما صنعه الملحنون والمطربون المصريون الأوائل من إبداع، مشيرا إلى أن الموسيقى المصرية هي التي منحت البلاد ريادة ثقافية وفنية، وستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة.

كما ألقى الشافعي كلمة الموسيقار عمر خيرت في احتفالية اليوم المصري للموسيقى، التي أكد خلالها اعتزازه بهذه المناسبة التي تحتفي بتاريخ مصر العريق في التلحين والتأليف والغناء والموسيقى التصويرية، مذكرا برواد النهضة من سيد درويش والقصبجي وزكريا أحمد وعبد الوهاب والسنباطي، ومن تبعهم حتى الجيل المعاصر، وكذلك أعلام التأليف الأكاديمي والموسيقى التصويرية، وأن هذا اليوم هو رسالة بأن مصر ستظل دائما أرض الإبداع ومركز الإشعاع الفني.

واستهلت فقرات الحفل بعرض فني للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، تضمن باقة من الأغاني الطربية إلى جانب مقطوعات موسيقية لأشهر الأعمال الدرامية منها: لن أعيش في جلباب أبي، بيقولولي توبي، روحي وروحك، ليالي الحلمية، من حبي فيك يا جاري، جانا الهوا، إمام الدعاة، أما براوة، طاير يا هوا، أكدب عليك، مالي، وختاما أغنية سهر الليالي.

وشاركت قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم، بتقديم مجموعة من الأغنيات المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية، منها: الغلة غلتنا، نخل عالي، ساقية يا بحرية، صل على النبي، مصر الحقيقة، وموال "السيرة الهلالية" الذي شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

نفذت الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للموسيقى، وذلك في إطار برنامج فني حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للمشاركة في الاحتفال باليوم المصري للموسيقى، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تضمن أكثر من 50 عرضا فنيا مجانيا في جميع المحافظات، بمشاركة فرق الموسيقى العربية، الفنون التلقائية، والغناء الشعبي، في أجواء احتفالية تعكس ثراء وتنوع الموسيقى المصرية، وتؤكد مكانتها في وجدان المصريين.