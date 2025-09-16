قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفل باليوم المصري للموسيقى على مسرح السامر

أحمد البهى

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالية فنية على مسرح السامر بالعجوزة.

شهد الحفل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، إيمان حمدي، مدير عام الإدارة للمهرجانات، وسمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

في كلمته أكد الفنان أحمد الشافعي، أن اليوم المصري للموسيقى ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو رسالة متجددة تؤكد أن مصر ستظل دائما قلب الفن النابض في العالم العربي، مضيفا ان الاحتفال بهذا اليوم جاء تكريما للرواد الذين أسسوا نهضة موسيقية خالدة وصاغوا وجدان المصريين بأعمالهم التي تجاوزت حدود الزمان والمكان.
وتحدث عن أهمية هذه الفعاليات التي تسلط الضوء على ما صنعه الملحنون والمطربون المصريون الأوائل من إبداع، مشيرا إلى أن الموسيقى المصرية هي التي منحت البلاد ريادة ثقافية وفنية، وستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة.

كما ألقى الشافعي كلمة الموسيقار عمر خيرت في احتفالية اليوم المصري للموسيقى، التي أكد خلالها اعتزازه بهذه المناسبة التي تحتفي بتاريخ مصر العريق في التلحين والتأليف والغناء والموسيقى التصويرية، مذكرا برواد النهضة من سيد درويش والقصبجي وزكريا أحمد وعبد الوهاب والسنباطي، ومن تبعهم حتى الجيل المعاصر، وكذلك أعلام التأليف الأكاديمي والموسيقى التصويرية، وأن هذا اليوم هو رسالة بأن مصر ستظل دائما أرض الإبداع ومركز الإشعاع الفني.

واستهلت فقرات الحفل بعرض فني للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، تضمن باقة من الأغاني الطربية إلى جانب مقطوعات موسيقية لأشهر الأعمال الدرامية منها: لن أعيش في جلباب أبي، بيقولولي توبي، روحي وروحك، ليالي الحلمية، من حبي فيك يا جاري، جانا الهوا، إمام الدعاة، أما براوة، طاير يا هوا، أكدب عليك، مالي، وختاما أغنية سهر الليالي.

وشاركت قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم، بتقديم مجموعة من الأغنيات المستوحاة من الفلكلور المصري الأصيل بمصاحبة الآلات الشعبية، منها: الغلة غلتنا، نخل عالي، ساقية يا بحرية، صل على النبي، مصر الحقيقة، وموال "السيرة الهلالية" الذي شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور.

نفذت الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للموسيقى، وذلك في إطار برنامج فني حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للمشاركة في الاحتفال باليوم المصري للموسيقى، الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تضمن أكثر من 50 عرضا فنيا مجانيا في جميع المحافظات، بمشاركة فرق الموسيقى العربية، الفنون التلقائية، والغناء الشعبي، في أجواء احتفالية تعكس ثراء وتنوع الموسيقى المصرية، وتؤكد مكانتها في وجدان المصريين.

وزارة الثقافة مسرح السامر اليوم المصري للموسيقى

