وفاة الممثل والمخرج العالمى روبرت ريدفورد عن عمر ناهز الـ89 عاما

توفي خلال الساعات الماضية، الممثل والمخرج العالمى روبرت ريدفورد عن عمر ناهز الـ89 عاما.

روبرت ريدفورد منتج وممثل ومخرج أمريكي، ولد في 18 أغسطس عام 1936 في سانتا مونيكا بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. قرر دراسة الرسم في معهد (برات) الفني، لكنه تركه ليتلحق بالأكاديمية الأمريكية لفنون الدراما.

شارك بالتمثيل للمرة الأولى عام 1960 في مسلسل (Maverick). من أبرز أعماله (Butch Cassidy and the Sundance Kid) و(All the President's Men) و(Ordinary People) و(The Natural).

فاز بجائزة أوسكار أفضل مخرج عام 1981 عن فيلمه (Ordinary People).