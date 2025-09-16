سونيا الحبال تكشف طاقة الزمن ودورها في توجيه المسار

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن ظاهرة ملاحظة تكرار الأرقام على الساعة مثل 11:11 ليست صدفة، وإنما تعكس رسائل طاقية مرتبطة بالزمن يمكن أن تدفع الإنسان إلى اتخاذ خطوة جديدة أو التوقف لمراجعة مساره.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ظهور الساعة 11:11 بشكل متكرر يُعد رسالة إيجابية قوية، تعني أن الوقت مناسب للبدء في مشروع أو قرار كان الشخص يفكر فيه منذ فترة، مؤكدة أن هذه الإشارة بمثابة دعوة للتحرك إلى الأمام.

وأوضحت أن تكرار الأرقام مثل 1:11 أو 2:22 أو 3:33 أو 4:44 جميعها تحمل معنى "ابدأ"، مشيرة إلى أنها علامات طاقية تدل على أن الأفكار أو القرارات التي تدور في ذهن الشخص تسير في الاتجاه الصحيح.

وشددت على أن هذه الظواهر تختلف من شخص لآخر، فقد تظهر لشخص يفكر في مشروع جديد، أو لآخر على وشك اتخاذ قرار عاطفي أو مهني، مشددة على أن ظهور هذه الأرقام المتكررة رسالة تشجيع لاستكمال الطريق.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن طاقة الزمن تلعب دورًا مهمًا في دعم الإنسان أو تعطيله، وأن الانتباه لهذه الرسائل قد يساعد في استثمار التوقيت المناسب لتحقيق الأهداف.

