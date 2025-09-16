محافظ الفيوم: تواصل دائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشاكل المواطنين

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية، للمساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم، والتكامل الدائم فيما بينهم للارتقاء بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بدورهم الفعال في التواصل مع المواطنين، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم ووضع حلول عاجلة لها، فضلاً عن التعاون المثمر مع أجهزة المحافظة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن الفيومي في المقام الأول.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم /الثلاثاء/، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ووضع الحلول اللازمة لها، وبحث سبل التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفيومي.



يأتي اللقاء استكمالاً لسلسلة اللقاءات الفردية والجماعية التي يعقدها الدكتور أحمد الأنصاري، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممثلي الشعب، لمتابعة تنفيذ الطلبات المقدمة منهم والتي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، وبحث عدداً من الملفات التنموية المهمة، والمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات.



واستمع المحافظ، خلال اللقاء، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، وكذا المقترحات والمشكلات المتعلقة بقطاعات المرافق والخدمات، ووجه بسرعة حلها، مؤكداً على أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والشعبية، لحل مشكلات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.