عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، ضرب مبنى إداري في خاركيف بطائرة مسيرة تستهدف شارعًا مزدحمًا.

وأصدرت النيابة الإقليمية في خاركيف مقطع فيديو يوثق لحظة ضرب طائرة مسيرة من طراز شاهد لمبنى إداري في وسط المدينة. وقد شوهدت الحطام تتطاير في الهواء بعد الاصطدام، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وفقًا لما ذكره المسؤولون.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن الطائرة المسيرة استهدفت شارعًا مركزيًا مزدحمًا، مما ألحق أضرارًا بسقف وأحد طوابق المبنى المكون من طابقين. وأشار إلى أن الهجوم يبدو أنه كان يستهدف إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمدنيين.



