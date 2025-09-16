بفستان مكشوف الظهر.. بوسي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة بوسي جمهورها صورا جديدة من احدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

و ظهرت بوسي بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان طويل مكشوف الظهر باللون الاسود ،كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.