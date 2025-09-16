رئيس مجلس الوزراء: القطاع الخاص تجاوز نسبة الـ60% من حجم الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت تغييرا جذريا فى شكل الريف المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: “اليوم أصبح هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص وأنعكس فى حجم الإستثمارات، وبالتأكيد الدولة ستظل موجودة فى قطاعات معينة، ووضعنا على أنفسنا رؤية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية للخمس سنوات القادمة”.

وتابع، أن القطاع الخاص تجاوز نسبة ال60% من حجم الإستثمارات، لافتا:" تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية للحوار المجتمعي مؤخرا لوضع رؤية واضحة ومتكاملة للإقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة".