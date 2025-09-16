مدبولي: مصر لديها الخطط للتعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين وسيناريو دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه من الممكن أن تنعكس أحداث قطاع غزة على الداخل في مصر .
وقال مدبولي في كلمته في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، :" الدولة المصرية لديها الخطط للتعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين وسيناريو دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية".
وتابع مدبولي :" نعمل على تدبير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين ".
وأكمل مدبولي :" مصر لها ثوابت واضحة وهي عدم السماح بالتهجير وتصفية القضية الفلسطينية".
ولفت مدبولي :" اي نوع من انواع تزايد الاضطرابات في المنطقة من المكن ان تؤثر على المشهد الداخلي ".