تعرّف على نتائج الفرق فى الألعاب بمونديال الشركات 58 | صور

اقيمت مسابقات المرحلة الثانية لمونديال الشركات المقام بمحافظة بورسعيد فى العاب كرة القدم الخماسية للعمومى والرواد و الشاطئية وتنس الطاولة والاسكواش والتنس الارضى.

وأسفرت نتائج اليوم الأول فى خماسيات كرة القدم للعمومى عن فوز طلعت مصطفى على نادى الصيد ٦ / صفر وانربك على المركز الطبى ٧ / ٢ ومصر للتامين. القناة على ايثيدكو ٤ / ١ وإنتاج الكهرباء على بيتى للالبان ٣ / صفر والتعادل مياةالغربية مع وزارة التأمين ٣ /٣

تعرف على نتائج الفرق فى الالعاب بمونديال الشركات 58

وفى الرواد ٣٥ سنة أسفرت النتائج عن فوز مصر المقاصة على الأهرام ٥ / ١ والملاحظة الجوية على غزل شبين ٧ / ١ وكهرباء شمال على مصنع ٩٩ بنتيجة ٢ / صفر والبنك الاهلى على الجهاز المركزى ٣ / صفر وبترومنت على مياه الدقهلية ٤ / ٢ و البريد على المطابع الأميرية ٤ / ٣ والبتروكيماويات على مصر للتامين الاناقه ٣ / ٢ وتعادل حديد عز مع كهرباء المنيا ٢ / ٢

وفى تنس الطاولة عمومى أسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز رشيد للبترول على الفايبر بورد ٣ / صفر وبنك مصر على الورق الأهلية ٣ / ١ البترول جنوب على جامبو ٣ / ٢ وهيئة قناة السويس على البنك المركزي ٣ / صفر و كهرباء جنوب على أنابيب البترول ٣ / صفر والبتروكيماويات اسكندرية على مطاحن الدلتا ٣ / صفر

اما فى تنس الطاولة فوق ٤٠ سنة أسفرت عن فوز بنك مصر على العربى جروب ٣ /١ الخالدة للبترول على غرب الدلتا للكهرباء ٣ / ٢ والعامرية للبترول على البنك الاهلى القاهرة ٣ / صفر وبنفس النتيجة فاز هيئة البريد على المصرية للمطارات وتاون جاز على البنك الاهلى اسكندرية واشرف على خماسيات كرة القدم الكابتن سيد يوسف مقرر اللعبة والكابتن شريف رشوان .