إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي
«ميدو»: الأهلي أخطأ بضم زيزو .. ويحتاج إلى مدرب «ديكتاتور»
الأهلي عاوز مدرب «جامد»| ميدو: لا أجامل أحدًا على حساب الحقيقة.. والزمالك لم يضمن الدوري
دعاء الستر والتوبة .. اغسل ذنوبك وابدأ من جديد
صفقة جديدة.. ترامب يُمدّد مهلة «تيك توك» للمرة الرابعة ويمنع الحظر حتى ديسمبر
«مصر بتتكلم موسيقى».. احتفالية كبرى في ذكرى سيد درويش بأسوان .. شاهد
علاقة عاطفية تدمـّـر «نستلة».. استقالة رئيس مجلس الإدارة بعد رحيل «التنفيذي»
توتنهام يعود إلى دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على فياريال
بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»
8 أهداف في شوط واحد.. يوفنتوس يفرض التعادل على دورتموند في قمة مثيرة
وفقاً لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
ماذا بعد القمة العربية في الدوحة؟| إجماع على إدانة العدوان الإسرائيلي وتأكيد التضامن مع قطر وفلسطين.. خبير يوضح
تعرّف على نتائج الفرق فى الألعاب بمونديال الشركات 58 | صور

محمد الغزاوى

اقيمت مسابقات المرحلة الثانية لمونديال الشركات المقام بمحافظة بورسعيد فى العاب كرة القدم الخماسية للعمومى والرواد و الشاطئية وتنس الطاولة والاسكواش والتنس الارضى.

 وأسفرت نتائج اليوم الأول فى خماسيات كرة القدم  للعمومى عن فوز طلعت مصطفى على نادى الصيد ٦ / صفر  وانربك على المركز الطبى ٧ / ٢ ومصر للتامين. القناة على ايثيدكو ٤ / ١ وإنتاج الكهرباء  على بيتى للالبان ٣ / صفر والتعادل مياةالغربية مع وزارة التأمين  ٣ /٣

 وفى الرواد ٣٥ سنة  أسفرت النتائج  عن فوز مصر المقاصة  على الأهرام ٥ / ١ والملاحظة الجوية على غزل شبين  ٧ / ١ وكهرباء شمال على مصنع ٩٩ بنتيجة ٢ / صفر  والبنك الاهلى على الجهاز المركزى ٣ / صفر  وبترومنت على مياه الدقهلية ٤ / ٢  و البريد على المطابع الأميرية ٤ / ٣ والبتروكيماويات على مصر للتامين الاناقه ٣ / ٢ وتعادل حديد عز مع كهرباء المنيا ٢ / ٢

 وفى تنس الطاولة عمومى أسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز رشيد للبترول على الفايبر بورد ٣ / صفر  وبنك مصر  على الورق الأهلية ٣ / ١ البترول جنوب على جامبو ٣ / ٢ وهيئة قناة السويس على البنك المركزي  ٣ / صفر  و كهرباء جنوب  على أنابيب البترول ٣ / صفر  والبتروكيماويات اسكندرية على مطاحن الدلتا ٣ / صفر  

اما فى تنس الطاولة فوق ٤٠  سنة أسفرت عن فوز بنك مصر   على العربى جروب ٣ /١ الخالدة للبترول على غرب الدلتا للكهرباء ٣ / ٢  والعامرية للبترول على البنك الاهلى القاهرة ٣ / صفر  وبنفس النتيجة فاز هيئة البريد على المصرية للمطارات  وتاون جاز على البنك الاهلى اسكندرية  واشرف على خماسيات كرة القدم الكابتن سيد يوسف مقرر اللعبة  والكابتن شريف رشوان .

الشركات بورسعيد كرة السلة تنس الطاولة كرة القدم

