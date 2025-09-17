قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء  17سبتمبر 2025، مع استمرار وفرة المعروض في السوق المحلية وتوازن حركة العرض والطلب.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر

استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500 جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر 2025 تباينًا في حركة الأسعار بين الاستقرار والارتفاع الطفيف لبعض المنتجات، مقابل انخفاض محدود في منتجات أخرى، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار الخردة 338 دولارا / طن، مقارنة  343 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بتراجع 5 دولار. 

اسعار الاسمنت اليوم اسعار الحديد اليوم اسعار مواد البناء اليوم

