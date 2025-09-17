قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة بين مصر والهند.. تفاصيل

شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الهندي في القاهرة، "سوريش ريددي"، ووفدًا من كبرى الشركات الزراعية الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في القطاع الزراعي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض قيادات الوزارة.

وأعرب  "فاروق" عن ترحيبه بالوفد الهندي، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، خاصة في القطاع الزراعي الذي يزخر بفرص استثمارية واعدة.


ومن جانبه، أكد السفير الهندي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك مع مصر، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات واسعة في القطاع الزراعي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المشتركة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على مجالات مثل إنتاج وتصدير البصل، وإنتاج جوز الهند وتقنيات زراعته، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف والمخصبات الزراعية، بالإضافة الى تعزيز التعاون بين المراكز البحثية في البلدين لتبادل الخبرات في مجال البحوث التطبيقية والزراعية.
وبحث الجانبان أيضا  الاستفادة من الخبرة الهندية الواسعة في تطوير نظم التعاونيات الزراعية، مع  دراسة إمكانية عقد لقاءات افتراضية بين الشركات المتخصصة في البلدين للاستفادة من الخبرات الهندية في استخدام المنتجات الثانوية للمخلفات الزراعية لتحسين جودة التربة والحفاظ على المياه.

وجاءت زيارة وفد الشركات الهندية في اطار مشاركتهم في معرض صحاري في نسخته ال ٣٧ والتي عقدت خلال الفترة من ١٤ - ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بمركز مصر للمعارض الدولية.

بالصور

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

