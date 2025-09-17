محافظ القليوبية: لا تهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية لن يشهد أي تهاون أو تستر على أي تقصير.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين وقيادات الأجهزة التنفيذية، أن القانون الجديد في مادته السادسة ينص على عدم إعفاء أي موظف من المسؤولية في حالة التقصير، قائلًا: مش هدور مين قصر ومين مشتغلش كله هيتحول للنيابة طبقا للقانون.

وكانت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، أحالت عددا من المسوؤلين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك الخميس الماضي.