محافظ القاهرة يفتتح المعرض الخيري السنوي لدعم الطلاب غير القادرين

افتتح محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر اليوم الأربعاء المعرض الخيري السنوي لدعم طلاب القاهرة الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المجتمع المدني بمجمع الملك فهد الرسمي المتميز للغات بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية لدعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور .

وقال محافظ القاهرة إن المعرض يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلاب الأكثر احتياجًا، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس التزام المحافظة بمسئوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير بيئة داعمة لطلابها .

وأكد حظر حرمان أي طالب من الانتظام في الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره في دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية، مشددًا على حسن معاملة الطلاب، ومنع التعدي عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور في حالة وجود تجاوز.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من المستلزمات المدرسية المجانية تشمل الزي المدرسي، الحقائب المدرسية، الأدوات الكتابية، الكراسات، وعلب حفظ الطعام والمشروبات (لانش بوكس)، والأحذية المدرسية.