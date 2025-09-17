سقوط أخطر تاجر شابو في طهطا بسوهاج

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، نجاحًا أمنيًا كبيرًا بعدما تمكنت وحدة مباحث القسم من الإيقاع بأحد أخطر تجار المواد المخدرة.

وكان المتهم يبث الرعب في نفوس الأهالي، ويغرق الشباب بسمومه البيضاء والسوداء، معتمدًا على سرعة الاختفاء كلما شعر بقدوم مأمورية أمنية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المقدم حازم علي وكيل فرع البحث الجنائي لشمال المحافظة يفيد بورود معلومات دقيقة للرائد أحمد إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، حول نشاط المتهم الخطير المدعو "إبراهيم ح.م.ش" البالغ من العمر 33 عامًا، والمقيم بدائرة القسم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد خطة محكمة بمشاركة معاوني المباحث:" الرائد عبدالرحيم السمان، النقيب أحمد أبو حسوب، والنقيب هيثم عبدالحميد"، حيث تمكنت القوة الأمنية من مداهمة المتهم على طريق القبيصات وضبطه متلبسًا.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، بالإضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع كان يستخدمه لحماية تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.