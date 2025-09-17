قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
محافظات

سقوط أخطر تاجر شابو في طهطا بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، نجاحًا أمنيًا كبيرًا بعدما تمكنت وحدة مباحث القسم من الإيقاع بأحد أخطر تجار المواد المخدرة.

وكان المتهم يبث الرعب في نفوس الأهالي، ويغرق الشباب بسمومه البيضاء والسوداء، معتمدًا على سرعة الاختفاء كلما شعر بقدوم مأمورية أمنية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من المقدم حازم علي وكيل فرع البحث الجنائي لشمال المحافظة يفيد بورود معلومات دقيقة للرائد أحمد إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، حول نشاط المتهم الخطير المدعو "إبراهيم ح.م.ش" البالغ من العمر 33 عامًا، والمقيم بدائرة القسم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد خطة محكمة بمشاركة معاوني المباحث:" الرائد عبدالرحيم السمان، النقيب أحمد أبو حسوب، والنقيب هيثم عبدالحميد"، حيث تمكنت القوة الأمنية من مداهمة المتهم على طريق القبيصات وضبطه متلبسًا.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الشابو والحشيش، بالإضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع كان يستخدمه لحماية تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

