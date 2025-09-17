مجلس إقراء متخصص.. «وعظ كفر الشيخ» تحتفي بالمولد النبوي الشريف |صور

نظمت منطقة وعظ كفر الشيخ التابعة للأزهر الشريف مجلس إقراء متخصصًا لقراءة ومُدارسة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" للقاضي عياض؛ احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

يأتي هذا المجلس ضمن سلسلة فعاليات أسبوعية تستمر لمدة 4 أسابيع، بهدف التعريف بحقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أُقيم المجلس برعاية الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني.

وشارك في الإشراف والمتابعة على الفعالية كل من فضيلة الشيخ أحمد زيدان حميدة، مدير إدارة الدعوة وقائم بأعمال مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وفضيلة الشيخ هاني محمد حسن، مدير إدارة التوجيه بالمنطقة.

وأكد الشيخ أحمد زيدان، أن هذه المجالس تعد جزءًا من جهود الأزهر الشريف لنشر الوعي الديني الصحيح والاحتفاء بالمناسبات الإسلامية العظيمة، وتهدف إلى تعميق فهم المسلمين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته.