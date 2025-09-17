قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الرئيس السيسي وقرينته يتبادلان الأوسمة مع ملك إسبانيا وحرمه تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات على إسرائيل تشمل وزراء ومشاريع بحثية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم

أفاد عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، بأن الاتحاد الأوروبي بدأ بمناقشة مقترحات جديدة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية في غزة.

 وأوضح المنيري أن الاجتماعات الحالية للمفوضين الأوروبيين، المعروفة باسم اجتماع "الكوريد"، تتناول خطوات تمهيدية قد تشمل فرض قيود تجارية على إسرائيل، بالإضافة إلى عقوبات مباشرة على بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

إعادة النظر في مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن" الأوروبي

وأشار المنيري إلى أن هذه المقترحات ما تزال بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي أو تصويت الدول الأعضاء، وهو ما قد يؤخر تنفيذها. من جهة أخرى، أضاف المنيري أن من بين البنود التي يتم دراستها هو إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن" الأوروبي، الذي يمول الأبحاث العلمية والتكنولوجية، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مشاركة إسرائيل في هذا البرنامج كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.

تحول في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية

وتابع المنيري أن هذا التوجه يعكس تحولًا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية، خاصة مع تصاعد التوترات والانتقادات من بعض الدول الأوروبية للنهج الإسرائيلي في التعامل مع الوضع في غزة. وفي هذا السياق، أشار المنيري إلى أن الاتحاد الأوروبي ما يزال متمسكًا بحل الدولتين كحل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في مفترق طرق
وأكد المنيري أن نتائج هذه الاجتماعات ستتضح خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في الفترة المقبلة.

البرلمان الأوروبي ووزير المالية الاتحاد الأوروبي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يتابع استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة لبطولة العالم بالفلبين

النادي الأهلي

لسه بدري.. 5 أسباب أدت لـ انتكاسة الأهلي بالدوري

الأهلي

في ظل غياب الثنائي..عبد الباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

