قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه
تصعيد غير مسبوق يعوق تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025
وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

309 مليارات جنيه.. رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة أرباح الشركات في 2024

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تصاعدت مؤخراً الأحاديث حول حجم أرباح شركات الأدوية في مصر، مع تداول أرقام كبيرة تزامناً مع تغيرات السوق وارتفاع التكاليف.

 في هذا السياق، خرج الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ليضع النقاط على الحروف، ويوضح حقيقة الأرقام المتداولة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "اقتصاد مصر"، قدم عوف شرحاً مفصلاً عن واقع القطاع، مطالباً الجهات الحكومية بدعم الصناعة عبر تخفيض التكاليف، لضمان استمرار توفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

سوء فهم الأرقام: مبيعات وليست أرباح صافية

كشف الدكتور علي عوف أن الرقم 309 مليارات جنيه الذي تم تداوله كأرباح لشركات الدواء خلال عام 2024، ليس في الحقيقة أرباحاً صافية، وإنما يمثل إجمالي مبيعات القطاع.

 وأكد أن هناك سوء فهم كبير حول هذا الرقم، موضحاً أن معظم الشركات تعمل بهوامش ربح ضئيلة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في تقييم واقع الصناعة بعيداً عن الأرقام الخادعة التي قد تسيء لفهم الجمهور.

التحديات التي تثقل كاهل شركات الدواء

أوضح عوف أن الشركات تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تشمل زيادة أسعار الكهرباء، والوقود، والمواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، تفرض الجهات التنظيمية مثل هيئة الدواء رسومًا عالية تتجاوز 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، مما يزيد العبء على الصناعة ويؤثر على هامش الربح.

وأكد أن هذه التكاليف المرتفعة تعيق قدرة الشركات على تحقيق أرباح حقيقية دون اللجوء إلى زيادة أسعار الأدوية، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المواطنين على الحصول على العلاج بأسعار معقولة.

دعوة لتخفيض التكاليف بدلاً من رفع الأسعار

طالب رئيس شعبة الأدوية الجهات المعنية بالتركيز على تخفيض التكاليف التي تتحملها شركات الدواء بدلاً من زيادة أسعار الأدوية على المستهلكين. 

وأوضح أن تخفيض رسوم الخدمات، الضرائب، الجمارك، وأسعار الطاقة سيكون له أثر إيجابي كبير، مما يمكن الشركات من الاستمرار في العمل بنفس الأسعار الحالية، وبالتالي حماية المواطنين من أعباء مالية إضافية.

الصناعة الوطنية ودورها الحيوي في السوق

أكد عوف أن الشركات الوطنية تلبي نحو 92% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية، مشيراً إلى كفاءتها الإنتاجية العالية التي تجعلها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر. ودعا الجهات الحكومية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة الاستراتيجية للحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر الأدوية بأسعار مناسبة ومستدامة.

شعبة الأدوية الغرف التجارية الصناعات الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مراد مكرم

عقب إصابته بفيروس A .. مراد مكرم يوجّه رسالة لـ إمام عاشور

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية تدرب قضاة شرعيين من ماليزيا بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية

دار الإفتاء المصرية تدرب قضاة شرعيين من ماليزيا

محمود خليل الحصري، رحمه الله عليه

ذكرى ميلاد محمود خليل الحصري.. الأوقاف: أول من سجل المصحف المرتل هدية للعالم الإسلامي

الصدقة

هل يجوز لي التصدق من مال زوجي دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

بالصور

5 نصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

النصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر
النصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر
النصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

وداعًا لرائحة العرق.. 10 حيل طبيعية وفعالة لجسم منتعش طوال اليوم

10 حيل طبيعية وفعالة لرائحة جسم منعشة طوال اليوم
10 حيل طبيعية وفعالة لرائحة جسم منعشة طوال اليوم
10 حيل طبيعية وفعالة لرائحة جسم منعشة طوال اليوم

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد