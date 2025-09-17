الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية ضارة بالحيوان

تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية ضارة بالحيوان، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية ضارة بالحيوان.

عقوبة بيع أدوية فاسدة

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش، ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

