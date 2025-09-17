أوكرانيا: استثمار 150 مليون دولار في صندوق مشترك للتعدين مع أمريكا

أعلنت الحكومة الأوكرانية ومؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) عن تأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة 150 مليون دولار يخصص لدعم قطاع التعدين، ضمن إطار اتفاقية المعادن الموقعة بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وبحسب بيان رسمي لرئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، فإن كلا من الطرفين كييف وواشنطن سيساهم بمبلغ 75 مليون دولار في الصندوق، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.

وأوضحت مؤسسة التمويل الأمريكية أن هذا الاستثمار "سيساهم في دعم جهود إعادة إعمار أوكرانيا وتحفيز تعافيها الاقتصادي على المدى الطويل، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد الأمريكية من المعادن الطبيعية".