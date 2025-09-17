ملك الأردن يؤكد وقوف بلاده بجانب قطر

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إدانة المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الملك عبد الله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد في في قصر بسمان الزاهر بالعاصمة الأردنية عمّان .

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

كما أدان توسيع الاحتلال عملياته البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما شدد على دعم الجهود القطرية المصرية الأمريكية لتنفيذ صفقة تبادل تفضي إلى إنهاء العدوان على غزة.

وحذر الملك الأردني من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها.

بدوره، جدد أمير دولة قطر شكره للأردن، بقيادة جلالة الملك، على التضامن والدعم لدولة قطر وشعبها إثر العدوان الإسرائيلي على سيادتها.

ومنح الملك، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قلادة الحسين بن علي تقديرا له وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين ، وبمناسبة الزيارة الرسمية له إلى الأردن.