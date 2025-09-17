قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات تموينيةورقابية مكبرة وضبط مخالفات بأسوان

جهود التموين بأسوان
جهود التموين بأسوان
محمد عبد الفتاح

فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بالمراكز والمدن بشأن تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق والمخابز البلدية ومتابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

فقد قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية ، والتى أسفرت عن تحرير عدد 18  محضر جنح فى مجال الأسواق شملت 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 2 محضر لعدم حمل شهادات صحية ، ومحضر لعدم وجود سجل تجارى ، فضلاً عن محضر لإدارة نشاط بدون ترخيص ، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بمواصلة تنفيذ الحملات الصباحية والمسائية للمرور على عدد 147 من المخابز البلديه بالمدينة والقرى التابعة ، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء ومكاتب التموين والصحة وغيرها من الجهات المعنية حيث تم رصد وتحرير 65  محضر لمخالفة تموينية متنوعة ، مع رفع إشغالات وضبط مخالفات داخل 13 محل تجارى ومطعم .

حملات تموينية 

بالإضافة إلى ضبط وإعدام 45 كجم من المقرمشات ، و 15 لتر أغذية للتغير فى خواصها الطبيعية ، فضلاً عن تحرير عدد 16 محضر مخالفة إشتراطات بيئية وشهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية مع إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت المرور على المخابز البلدية بنطاق المدينة حيث تم تحرير مخالفات تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين.

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة أشرف فكرى بالمرور على عدد من المخابز بمشاركة مسئولى التموين وتم رصد وتحرير مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات ، بجانب مخالفات نقص وزن ، وتصرف في جزء من حصة الدقيق ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

