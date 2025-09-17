السعودية توجه نداء مهما لمواطنيها في فرنسا



وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا نداء مهما إلى المواطنين المتواجدين هناك بضرورة متابعة المستجدات والأوضاع التي تشهدها البلاد حاليًا، بعد الإعلان عن تنظيم مظاهرات وإضرابات في باريس وعدد من المدن الفرنسية اعتبارًا من يوم الخميس 18 سبتمبر.

وحثت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وأخذ الحيطة والحذر، وتجنب مواقع التجمعات والاحتجاجات حفاظًا على سلامتهم.

كما أوصت السفارة المواطنين ممن لديهم رحلات مقررة خلال هذه الفترة بالتواصل المباشر مع الشركات الناقلة للتأكد من مواعيد رحلاتهم وعدم تأثرها بالإضرابات، مؤكدة أنها تتابع التطورات عن كثب.

كما حثت السفارة الجميع إلى التواصل معها في الحالات الطارئة عبر الأرقام المخصصة لذلك والموضحة في حسابها الرسمي.