تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل

أفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يخطط لإعلان اعتراف بلاده رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الاثنين المقبل، في خطاب سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل مراسل الصحيفة جورج مالبرونو عن مصدر دبلوماسي مطلع أن الإعلان من المقرر أن يتم حوالي الساعة 9:30 مساءً بتوقيت باريس، وأن الاعتراف سيكون "غير مشروط"، في خطوة من شأنها أن تثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية.

إلا أن النائب الفرنسي السابق مئير حبيب، المعروف بمواقفه المؤيدة لإسرائيل، قال إنه تلقى من ماكرون تأكيدا بأن الاعتراف سيرفق بشروط، ما يعكس تباينا في الروايات حول طبيعة القرار.

في السياق ذاته، التقى ماكرون خلال الأيام الماضية عددا من قادة الجالية اليهودية في فرنسا في اجتماع وصف بأنه "متوتر للغاية"، حيث أعربت الجالية عن رفضها لهذه الخطوة، فيما أصر الرئيس الفرنسي على المضي قدما في الاعتراف، رافضا التراجع أو تأجيل القرار.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.