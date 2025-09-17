محافظ كفر الشيخ يشهد تخريج 100 مزارع بالمدارس الحقلية ببلطيم | صور

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفل تخريج 100 مزارع ومزارعة من 4 مدارس حقلية متخصصة بقرية أبو شعلان بمركز بلطيم، وذلك في إطار مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا» بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» فاو، بتمويل من الحكومة الكندية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن المدارس الحقلية تمثل نموذجًا عمليًا لتدريب المزارعين على أحدث الممارسات الزراعية داخل الحقول نفسها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخل للأسر الريفية، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بدعم صغار المزارعين وتبني أساليب الزراعة الذكية مناخيًا وترشيد استخدام وحدة المياه.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المدارس الحقلية هذا العام شملت محاصيل القمح والذرة والسمسم والخيار، ونجحت في تحقيق نتائج متميزة على مستوى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وتقليل تكاليف الزراعة، والحفاظ على البيئة من خلال الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، مشددًا على ضرورة التوسع في هذه التجارب لتشمل مناطق أوسع بالمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدعم المقدم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO» فاو، بتمويل الحكومة الكندية، يعكس الشراكة القوية التي تربط مصر بالمجتمع الدولي في مجالات التنمية الزراعية، مقدمًا الشكر والتقدير للمنظمة على دعمها لمحافظة كفرالشيخ والمزارعين، لافتاً أن مركز بحوث سخا يُعد واحدًا من أفضل المراكز البحثية على مستوى العالم، ويمثل ذراعًا علميًا داعمًا للمزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، وأن لدينا مصانع تصدّر منتجاتها لأسواق دولية، مشيرًا إلى أن هذا إنجاز يجب أن نفخر به، مثلما نفخر بالزراعة والصناعة المصرية على حد سواء، قائلاً: "إننا نوجّه التحية والشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم الأول للفلاح المصري، والذي يقود جهود التنمية في جميع المجالات"، مؤكدًا أن مصر قوية وآمنة بشعبها العظيم، وأن الدولة تسعى دائمًا لتقديم خدماتها لكل مواطن في كل قرية وعزبة، دون استثناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور جاكي بينات، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور حسين رأفت، مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي - منظمة الفاو، وأحمد حمدي، منسق المشروع بالمحافظة - منظمة الفاو، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير إدارة بلطيم الزراعية، بالإضافة إلى المزارعين بالمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.