خبير عسكري: إسرائيل تمتلك طائرات شبحية إف‑35 لا يُكتشفها الدفاع الجوي بسهولة

قال الدكتور سيد غنيم الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، إنّ إسرائيل تملك طائرات من نوع إف‑35 الشبحية التي يحتمل أن لا ترصد بسهولة بواسطة أجهزة الدفاع الجوي الموجودة في الدول المحيطة بها.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ "الإف‑16" مثلاً تُكتشف، بينما "الإف‑35" قد تُرصد متأخرًا أو في بعض المسارات فقط.

واستكمل أن الدفاع الجوي القطري يعمل، ولكن لم يكن مُعدًا ليتوقع أن تُضرب الدوحة رغم بعدها عن مسارات القصف المعتادة وأدوار الوساطة.

الطائرات الإسرائيلية

وتابع أن الطائرات الإسرائيلية لم تكن تحلق فوق سماء قطر عند تنفيذ الضربة، بل كانت على مسافة بعيدة.

وأكد أن الدفاع الجوي لأي دولة يقع في مدى الطائرات الإسرائيلية إذا تم اكتشافها، إنما المشكلة هي في تحديد اتجاهها ومهمتها.

الدفاع الجوي السوري والعراقي

وأشار إلى أن الدفاع الجوي السوري والعراقي تحديدًا قد يكون قد رصد هذه الطائرات، لكن ليس واضحًا ما إذا كانت تلك الدول تمتلك القدرة الكاملة لتحديد وجهتها بدقة.