رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء بالبحيرة ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات
تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور
عقب قرار الفيدرالي.. تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
جمال شعبان: القسطرة التداخلية أهم إنجاز بشري في عمليات القلب
خبير عسكري عن العدوان الإسرائيلي على قطر: الرصد وحده ليس كافيا
وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا
الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا
زيزو يوافق على طلب اتحاد الكرة بالاستماع لأقواله في شكوى الزمالك
بلاش تكتم العطسة لهذا السبب.. تحذير عاجل من جمال شعبان
خطوة دبلوماسية كبيرة.. التايمز: بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية نهاية هذا الأسبوع
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بتهمة قتل شخص في الخانكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير عسكري: إسرائيل تمتلك طائرات شبحية إف‑35 لا يُكتشفها الدفاع الجوي بسهولة

مداخلة الدكتور سيد غنيم
محمد البدوي

قال الدكتور سيد غنيم الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، إنّ إسرائيل تملك طائرات من نوع إف‑35 الشبحية التي يحتمل أن لا ترصد بسهولة بواسطة أجهزة الدفاع الجوي الموجودة في الدول المحيطة بها.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ "الإف‑16" مثلاً تُكتشف، بينما "الإف‑35" قد تُرصد متأخرًا أو في بعض المسارات فقط.

واستكمل أن الدفاع الجوي القطري يعمل، ولكن لم يكن مُعدًا ليتوقع أن تُضرب الدوحة رغم بعدها عن مسارات القصف المعتادة وأدوار الوساطة.

الطائرات الإسرائيلية

وتابع أن الطائرات الإسرائيلية لم تكن تحلق فوق سماء قطر عند تنفيذ الضربة، بل كانت على مسافة بعيدة.

وأكد أن الدفاع الجوي لأي دولة يقع في مدى الطائرات الإسرائيلية إذا تم اكتشافها، إنما المشكلة هي في تحديد اتجاهها ومهمتها.

الدفاع الجوي السوري والعراقي

وأشار إلى أن الدفاع الجوي السوري والعراقي تحديدًا قد يكون قد رصد هذه الطائرات، لكن ليس واضحًا ما إذا كانت تلك الدول تمتلك القدرة الكاملة لتحديد وجهتها بدقة.

الناتو حلف الناتو الأكاديمية العسكرية بروكسل إسرائيل إف‑35 الشبحية الإف‑16 سيد غنيم

