قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور في هذا الموعد
فقط بـ350 جنيهًا .. أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 وكيفية استخراجه
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ40 من مصر إلى قطاع غزة
موسكو .. إحباط مخطط لاغتيال مسؤول عسكري روسي كبير
جيش الاحتلال يعلن تصفية شخص في بعلبك بلبنان لمشاركته في «مخططات إرهابية» ضد إسرائيل
كثافات متحركة.. تفاصيل الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة
درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر
أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر محصنة بقواتها المسلحة..وبدر عبد العاطي: نعمل سويا لإبقاء غزة حية
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. كم وصل عيار 21؟
اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر
تنتقد ازدواجية أوروبا.. واشنطن: لا يمكن المطالبة بعقوبات على موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار جنوب سيناء|..شرم الشيخ نموذج للتنمية المستدامة.. افتتاح معرض النشاط الصيفي.. وحزب الجبهة الوطنية يدعم معرض الحرف اليدوية

افتتاح معرض النشاط. الصيفي
افتتاح معرض النشاط. الصيفي
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الاحداث والفعاليات اهمها تكريم الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لوفد الأكاديمية العسكرية بالإضافة لافتتاح تعليم جنوب سيناء لمعرض النشاط الصيفي علاوة علي دعم حزب الجبهة الوطنية لمعرض الحرف اليدوية بشرم الشيخ. 

واليكم تفاصيل الاخبار 

​التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفدًا من كلية الحرب العليا بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، برئاسة مدير الكلية اللواء أركان حرب رمضان فتحي علي، في زيارة علمية لمدينة شرم الشيخ تستمر حتى 18 سبتمبر.

​وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن شرم الشيخ، التي وصفها بـ "المدينة الخضراء الذكية"، تعد قبلة السياحة العالمية وحاضنة المؤتمرات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن المدينة حصلت مؤخرًا على المركز الثالث عالميًا كأفضل وجهة سياحية وفقًا لتصنيف صحيفة "التايمز".

​واستعرض المحافظ الاستراتيجية التنموية المتكاملة للمحافظة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2024، وتهدف إلى جعل جنوب سيناء نموذجًا عالميًا للاستدامة من خلال تقسيمها إلى خمسة قطاعات تنموية رئيسية: السياحي في شرم الشيخ ودهب، والثقافي والتراثي في الطور وسانت كاترين، والتعديني في أبو زنيمة وأبو رديس، والتجاري في نويبع وطابا، والسياحة الداخلية والصناعات البيئية في رأس سدر.

​ودعا المحافظ الوفد لزيارة مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين، الذي يضم 22 مشروعًا بتكلفة 14 مليار جنيه، لتحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية والروحانية. وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية، وتكريم أعضاء الوفد من مصر والدول الشقيقة والصديقة.

​افتتح  عادل عتلم، مدير مديرية  التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه  سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمركز تنمية القدرات الفنية، الذي أُقيم بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء.

​ضم المعرض أعمالًا فنية متنوعة للطلاب المشاركين، أبرزها فن تشكيلي ولوحات بورتريه لوزير التربية والتعليم   محمد عبد اللطيف، و وبورترية آخر لمحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك.

 كما شمل المعرض لوحات فنية مستوحاة من طبيعة المحافظة، بالإضافة إلى أعمال ابتكارية ومجسمات فنية.

​جاء تنظيم المعرض تحت إشراف مجموعة من موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، وهم: عادل حمد الله، و عبير عبد العظيم، موجهي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية وكلا من: حنان أحمد توفيق، و فاطمة عبد المنعم ، و مروة عبد الرحمن عبد الله، و السيد صابر معلمي التربية الفنية بمدارس طور سيناء 

​وشارك في التنظيم أيضًا إدارة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات، برئاسة مدير المدرسة  أحمد عبد الله مدير المدرسة. 

​نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة شرم الشيخ معرض "هنفيدهن" للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بهدف دعم وتمكين المرأة السيناوية اقتصاديًا. أقيم المعرض بالتعاون مع مبادرة "".

​افتتح المعرض الشيخ حسن سالم، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، نائبًا عن النائب غريب حسان، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء. حضر الافتتاح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأمناء الحزب.

​أكد الشيخ حسن سالم أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب غريب حسان لدعم المرأة السيناوية من خلال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل تبني المبادرات المجتمعية الهادفة. كما أشاد أحمد الكفراوي، أمين التنظيم بشرم الشيخ، بجهود الحزب في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا جديدة للمرأة لإبراز قدراتها، مؤكدًا حرص الحزب على تشجيع الإبداع.

​من جانبها، أعربت قسمة فتحي، أمينة المرأة بالمدينة، عن سعادتها بمشاركة السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشددة على أن المرأة السيناوية قادرة على أن تكون شريكًا أساسيًا في التنمية إذا توافر لها الدعم والرعاية. وشهد المعرض حضورًا كبيرًا من الشخصيات العامة والمشايخ، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب.

وشهد المعرض حضور عدد من الشخصيات العامة والمشايخ من بينهم الشيخ عيد خنيبش، الشيخ عطالله سليمان، الشيخ صباح سالم، والشيخ محمد عياد والشيخ محمد خضير والشيخ فيصل سلمي ، إلى جانب قيادات الحزب بمدينة شرم الشيخ من بينهم  هبة أبو المكارم أمينة العلاقات العامة بالمحافظة ، والسادة امناء الامانات بمدينة شرم الشيخ ونجوى عاطف أمينة المواطنة، والصحفية داليا منير أمينة الإعلام ، و هند إبراهيم أمينة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نوسه عادل أمينة المبادرات المجتمعية، والأستاذة علياء الحاج أمينة التوعية المجتمعية .

جنوب سيناء معرض النشاط الصيفي تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

تطعيم

الصحة توضح تفاصيل وفاة طفلين بعد تلقي تطعيم الشهرين بالمنوفية

وزير التربية والتعليم

ماذا سيدرس طلاب سنة أولى بكالوريا في العام الدراسي الجديد؟|قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

آية سماحة

آية سماحة تشارك في تريند صور الذكاء الاصطناعي.. شاهد

تامر حسني

برسالة مؤثرة.. تامر حسني يدعم دينا فؤاد محاربة السرطان

اسما شريف منير

أسما شريف منير تنقذ حياة 3 قطط بمساعدة زوجها

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد