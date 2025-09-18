موجز أخبار جنوب سيناء|..شرم الشيخ نموذج للتنمية المستدامة.. افتتاح معرض النشاط الصيفي.. وحزب الجبهة الوطنية يدعم معرض الحرف اليدوية

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الاحداث والفعاليات اهمها تكريم الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لوفد الأكاديمية العسكرية بالإضافة لافتتاح تعليم جنوب سيناء لمعرض النشاط الصيفي علاوة علي دعم حزب الجبهة الوطنية لمعرض الحرف اليدوية بشرم الشيخ.

واليكم تفاصيل الاخبار

​التقى اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفدًا من كلية الحرب العليا بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، برئاسة مدير الكلية اللواء أركان حرب رمضان فتحي علي، في زيارة علمية لمدينة شرم الشيخ تستمر حتى 18 سبتمبر.

​وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن شرم الشيخ، التي وصفها بـ "المدينة الخضراء الذكية"، تعد قبلة السياحة العالمية وحاضنة المؤتمرات الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن المدينة حصلت مؤخرًا على المركز الثالث عالميًا كأفضل وجهة سياحية وفقًا لتصنيف صحيفة "التايمز".

​واستعرض المحافظ الاستراتيجية التنموية المتكاملة للمحافظة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2024، وتهدف إلى جعل جنوب سيناء نموذجًا عالميًا للاستدامة من خلال تقسيمها إلى خمسة قطاعات تنموية رئيسية: السياحي في شرم الشيخ ودهب، والثقافي والتراثي في الطور وسانت كاترين، والتعديني في أبو زنيمة وأبو رديس، والتجاري في نويبع وطابا، والسياحة الداخلية والصناعات البيئية في رأس سدر.

​ودعا المحافظ الوفد لزيارة مشروع "التجلي الأعظم" في سانت كاترين، الذي يضم 22 مشروعًا بتكلفة 14 مليار جنيه، لتحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الدينية والروحانية. وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية، وتكريم أعضاء الوفد من مصر والدول الشقيقة والصديقة.

​افتتح عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، و أمل الفحام، موجه عام التربية الفنية، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمركز تنمية القدرات الفنية، الذي أُقيم بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء.

​ضم المعرض أعمالًا فنية متنوعة للطلاب المشاركين، أبرزها فن تشكيلي ولوحات بورتريه لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، و وبورترية آخر لمحافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد مبارك.

كما شمل المعرض لوحات فنية مستوحاة من طبيعة المحافظة، بالإضافة إلى أعمال ابتكارية ومجسمات فنية.

​جاء تنظيم المعرض تحت إشراف مجموعة من موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، وهم: عادل حمد الله، و عبير عبد العظيم، موجهي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية وكلا من: حنان أحمد توفيق، و فاطمة عبد المنعم ، و مروة عبد الرحمن عبد الله، و السيد صابر معلمي التربية الفنية بمدارس طور سيناء

​وشارك في التنظيم أيضًا إدارة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات، برئاسة مدير المدرسة أحمد عبد الله مدير المدرسة.

​نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمدينة شرم الشيخ معرض "هنفيدهن" للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، بهدف دعم وتمكين المرأة السيناوية اقتصاديًا. أقيم المعرض بالتعاون مع مبادرة " ".

​افتتح المعرض الشيخ حسن سالم، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، نائبًا عن النائب غريب حسان، أمين الحزب بمحافظة جنوب سيناء. حضر الافتتاح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأمناء الحزب.

​أكد الشيخ حسن سالم أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب غريب حسان لدعم المرأة السيناوية من خلال المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن الحزب سيواصل تبني المبادرات المجتمعية الهادفة. كما أشاد أحمد الكفراوي، أمين التنظيم بشرم الشيخ، بجهود الحزب في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تفتح آفاقًا جديدة للمرأة لإبراز قدراتها، مؤكدًا حرص الحزب على تشجيع الإبداع.

​من جانبها، أعربت قسمة فتحي، أمينة المرأة بالمدينة، عن سعادتها بمشاركة السيدات وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشددة على أن المرأة السيناوية قادرة على أن تكون شريكًا أساسيًا في التنمية إذا توافر لها الدعم والرعاية. وشهد المعرض حضورًا كبيرًا من الشخصيات العامة والمشايخ، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب.

وشهد المعرض حضور عدد من الشخصيات العامة والمشايخ من بينهم الشيخ عيد خنيبش، الشيخ عطالله سليمان، الشيخ صباح سالم، والشيخ محمد عياد والشيخ محمد خضير والشيخ فيصل سلمي ، إلى جانب قيادات الحزب بمدينة شرم الشيخ من بينهم هبة أبو المكارم أمينة العلاقات العامة بالمحافظة ، والسادة امناء الامانات بمدينة شرم الشيخ ونجوى عاطف أمينة المواطنة، والصحفية داليا منير أمينة الإعلام ، و هند إبراهيم أمينة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و نوسه عادل أمينة المبادرات المجتمعية، والأستاذة علياء الحاج أمينة التوعية المجتمعية .