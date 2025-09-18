فوائد لا تعد .. الفطر كنز غذائي يحمي القلب ويقوي المناعة

الفِطر يعد كنزًا غذائيًا حقيقيًا، إذ يجمع بين الطعم المميز والقيمة الصحية العالية، وهو من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر المهمة.
فيما يلي أبرز فوائده:
القيمة الغذائية للفطر:
يحتوي على البروتين النباتي الذي يجعله بديلًا ممتازًا للحوم في بعض الوجبات.
غني بـ الفيتامينات مثل فيتامين D، وفيتامينات مجموعة B (خاصة B2 وB3 وB5).
يمد الجسم بـ المعادن مثل السيلينيوم، النحاس، البوتاسيوم، والفسفور.
مصدر جيّد لـ الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم.
فوائده الصحية:
تقوية المناعة: لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم التي تعزز مقاومة الجسم للأمراض.
دعم صحة العظام: لكونه من المصادر النباتية القليلة لفيتامين D.
الوقاية من السرطان: بعض مركباته تساهم في الحد من نمو الخلايا السرطانية.
الحفاظ على القلب: يساعد البوتاسيوم والألياف في ضبط ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.
السيطرة على الوزن: منخفض السعرات والدهون، ويمنح إحساسًا بالشبع.
تنظيم السكر في الدم: مناسب لمرضى السكري لاحتوائه على ألياف وبروتينات قليلة الكربوهيدرات.
تحسين صحة الجلد والشعر: بسبب احتوائه على النحاس والفيتامينات.