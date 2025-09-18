قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد لا تعد .. الفطر كنز غذائي يحمي القلب ويقوي المناعة

الفطر
الفطر
ريهام قدري

الفِطر يعد كنزًا غذائيًا حقيقيًا، إذ يجمع بين الطعم المميز والقيمة الصحية العالية، وهو من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر المهمة.

 فيما يلي أبرز فوائده:


 القيمة الغذائية للفطر:
يحتوي على البروتين النباتي الذي يجعله بديلًا ممتازًا للحوم في بعض الوجبات.


غني بـ الفيتامينات مثل فيتامين D، وفيتامينات مجموعة B (خاصة B2 وB3 وB5).


يمد الجسم بـ المعادن مثل السيلينيوم، النحاس، البوتاسيوم، والفسفور.


مصدر جيّد لـ الألياف الغذائية التي تساعد على الهضم.


 فوائده الصحية:
تقوية المناعة: لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل السيلينيوم التي تعزز مقاومة الجسم للأمراض.


دعم صحة العظام: لكونه من المصادر النباتية القليلة لفيتامين D.
الوقاية من السرطان: بعض مركباته تساهم في الحد من نمو الخلايا السرطانية.


الحفاظ على القلب: يساعد البوتاسيوم والألياف في ضبط ضغط الدم وتقليل الكوليسترول.


السيطرة على الوزن: منخفض السعرات والدهون، ويمنح إحساسًا بالشبع.


تنظيم السكر في الدم: مناسب لمرضى السكري لاحتوائه على ألياف وبروتينات قليلة الكربوهيدرات.


تحسين صحة الجلد والشعر: بسبب احتوائه على النحاس والفيتامينات.

الفِطر القيمة الغذائية للفطر فيما يلي أبرز فوائده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

ختان الإناث

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت بالقانون

النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

برلماني: زيارة ملك إسبانيا تعكس مكانة مصر ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا

اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية يدشن "الاتحاد الاقتصادي" لدعم خطط التنمية وحلقة وصل بين الحكومة والمواطن

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد