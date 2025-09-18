عضو بالشيوخ: استراتيجية الرئيس لتوطين الصناعة انطلاقة جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني

أشاد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الشاملة التي أعدتها الحكومة لتوطين الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل البوصلة الحقيقية لتعزيز مكانة مصر كقاعدة صناعية وتصديرية إقليمية ودولية.

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم، الخميس، إن ما أعلنه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يعكس رؤية الدولة الجادة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، سواء من خلال التوسع في إنشاء المصانع الجديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية، أو من خلال التوجه القوي لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تضع نصب أعينها دعم القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة المركبات الكهربائية ووسائل النقل الحديثة، مشيدًا بالتعاون بين مصر وشركات عالمية كبرى مثل فولفو، عبر إقامة خطوط إنتاج جديدة داخل المدن الصناعية المتخصصة، الأمر الذي يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويرسخ التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن ما أعلنه كامل الوزير بشأن نجاح مصر في تصنيع ما يتراوح بين 2000 و2500 أتوبيس سنويًا، وتوقف الاستيراد من الخارج بعد تغطية السوق المحلية بالكامل، هو إنجاز حقيقي يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار نائب الإسكندرية إلى أن توطين صناعة السيارات ومكوناتها يعد خطوة مفصلية في بناء قاعدة صناعية متطورة، مشددًا على أن البرلمان يقف داعمًا لكل الجهود الحكومية الرامية إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.

واختتم النائب عمر الغنيمي حديثه، مؤكدًا أن استراتيجية توطين الصناعة التي تنفذها الحكومة هي امتداد مباشر لرؤية الرئيس السيسي في جعل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، ومحورًا أساسيًا لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو وتعزيز مكانة مصر في سلاسل التوريد العالمية.