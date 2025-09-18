قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في سوق العبور اليوم

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضار والفاكهة خلال اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 في سوق العبور لتجارة الجملة ارتفاعا فى الأسعار.

أسعار الخضار

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات، و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا. 

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

اسعار الفاكهة

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 25 و40 جنيهًا.



 

ارتفاع الاسعار خضار فاكهة سوق العبور

