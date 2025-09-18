تسليم 100 عقد عمل جديد لذوي همم بالقاهرة

سلم وزير العمل محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الخميس، 100 عقد عمل جديد لذوى همم من أبناء المحافظة، للعمل فى منشآت بالقطاع الخاص، وذلك لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها مديرية عمل القاهرة برئاسة السيد الشرقاوى، بأحد فنادق القاهرة .

وأكد الوزير جبران على جهود الوزارة، فى مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب المصري فى الداخل والخارج..كما أكد على أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتصديق الرئيس السيسى عليه،خطوة جديدة نحو بيئة عمل لائقة، لصالح صاحب العمل والعامل، حيث تعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية،مما يرفع الإنتاج،ويؤدى إلى المزيد توفير المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة..وأشار محافظ القاهرة إلى أن فاعلية تسليم العقود لذوى الهمم تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتجسيد تكافؤ الفرص بما يتماشى مع رؤية مصر 2030..وثمن محافظ القاهرة جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل خاصة لذوى الهمم مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لهذه الجهود .