جلسة دولية في زامبيا.. مصر تقود رؤية جديدة لتطوير المطارات الأفريقية وتعزيز جذب الاستثمارات|صور

شارك المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة، كمتحدث رئيسي في الجلسة التفاعلية الأولى بعنوان «تحرير رأس المال لتطوير البنية التحتية».

يأتي ذلك في إطار مشاركة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في أعمال الجمعية العامة السنوية الرابعة والثلاثين للمجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار «تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي».

وخلال النقاش الذي تضمن أسئلة وأجوبة بين المتحدثين والحضور، تناولت الجلسة موضوعات جذب الاستثمارات للمطارات، وإدارة المخاطر المالية، ومواءمة استراتيجيات التمويل مع أهداف النمو طويلة المدى، إلى جانب استعراض آليات مبتكرة لتوفير رأس المال وفتح المجال أمام أسواق التمويل التنموي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية للمطارات الأفريقية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطيران.

واستعرض المهندس أيمن عرب، خلال الحوار، أبرز ملامح خطة تطوير المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ والعلمين وسفنكس، موضحًا أنّ الخطة تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة وربط المقاصد السياحية في مختلف أنحاء البلاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار عرب إلى أنّ هذه المشروعات تعزّز ثقة المستثمرين وتدعم قطاع السياحة، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف المناطق.

واتفق المشاركون على أنّ المطارات لم تعد مجرد بوابات للسفر، بل أصول اقتصادية استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية، مؤكدين أهمية توفير حلول تمويل مبتكرة تمكّن المطارات من تحقيق أهدافها التنموية.نمية، مؤكدين على أهمية توفير حلول تمويل مبتكرة تمكّن المطارات.