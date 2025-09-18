استعدادًا لفصل الشتاء .. حملة مكبرة لتطهير بالوعات الصرف بكفر الشيخ

تتواصل أعمال تطهير مشروع الصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ، بالتوازي مع استكمال أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تكدس المياه بالشوارع خلال موجات الطقس السيئ.

وشهد حي غرب كفر الشيخ انتشار معدات وأطقم العمل منذ مطلع الأسبوع الجاري، وجرى التركيز على النقاط الأكثر عرضة لتجمع المياه أمام المدارس، والمستشفيات، والمناطق الحيوية، إضافةً إلى شوارع رئيسية وفرعية جرى رصد مشكلات متكررة بها خلال الأعوام الماضية.

وأكد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة البدء المبكر في رفع كفاءة شبكات الصرف وبالوعات المطر قبل دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أنه يتم وضع تقارير دورية لقياس نسب الإنجاز وضمان الجاهزية التامة