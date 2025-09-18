وزير الزراعة يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "شو دونيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، الذي يُعقد حاليًا في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وركز اللقاء على سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي، والتكيف مع تغير المناخ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

وأشاد "فاروق" بدور المنظمة الأممية في دعم المشروعات الزراعية في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية للمنظمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، خاصة وأن مصر تُولي أهمية قصوى لملف الأمن الغذائي، وتسعى لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الفني للمزارعين وتحسين البنية التحتية الزراعية في ربوع مصر من خلال الدعم الامحدود الذي يوليه الرئيس السيسي لهذا القطاع الهام.



وأكد وزير الزراعة أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع المنظمة، بما يساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر للتنمية الزراعية المستدامة، والتي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي.



ومن جانبه، أعرب المدير العام للفاو عن تقديره للجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بالقطاع الزراعي في مصر حيث تعد مصر شريكًا رئيسيًا للمنظمة في المنطقة، وخاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي على مستوى العالم حاليا،

كما تناول اللقاء، آخر التطورات العالمية في قطاع الزراعة واليات مواجهة تلك التحديات.

العلاقات الزراعية الخارجية

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.