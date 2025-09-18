الزمالك يعلن عن توقيع عقد رعاية بين النادي وشركة TravX للسياحة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن توقيع عقد رعاية بين النادي وشركة "TRAVX" للسياحة، لتكون الشركة ضمن الرعاة الحاليين للقلعة البيضاء في الموسم الحالي.

ويطلع نادي الزمالك من خلال عقد الرعاية مع شركة "TRAVX" للسياحة إلى تحقيق الاستفادة المشتركة بين الطرفين، وزيادة الموارد وتفعيل دور الرعاة الذين يرتبط معهم النادي باتفاقيات شراكة.

وتحرص إدارة الزمالك على دعم وتنمية موارد القلعة البيضاء والاستفادة من اسم وقيمة النادي بتوقيع المزيد من اتفاقيات الشراكة والرعاية مع الكثير من المؤسسات والجهات بما يليق بالنادي.