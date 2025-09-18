السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بدون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة المنشية بمدينة بنها دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بعقار مكون من 4 طوابق بشارع سليمان باشا.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد باندلاع الحريق، حيث انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتدادها لبقية أجزاء العقار.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت الخسائر على التلفيات بالمكان محل الحريق، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.