مناقشة استدامة تشغيل وصيانة محطات المعالجة الثلاثية بنظام "M.B.R" ببني سويف

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام بمحافظة بني سويف، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الموقف الحالي لمحطات الصرف المنفذة بنظام "M.B.R" بقرى مراكز بني سويف، الواسطى، ناصر، وذلك في حضور رؤساء الوحدات المحلية المعنيين ومديري الإدارات ذات الصلة ومؤسسة نهضة بني سويف.

ناقش السكرتير العام عددا من المقترحات والآليات التي تضمن استدامة تشغيل وصيانة تلك المحطات بقرى ( البساتين ، صفط الغربية ، سيد عبد القادر) ، وتشمل آليات توفير الدعم الفني، وتحديد آليات التمويل اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة الدورية، وتفعيل دور الشراكات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في المساندة.