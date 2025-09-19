حبس المتهمين بصفع فتاة في شوارع المنوفية

قررت جهات التحقيق في المنوفية حبس 3 متهمين بصفع فتاة على وجهها في شوارع المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية بتضرره من 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية لتعديهم على شقيقته بصفعها على وجهها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

ضبط 3 طلاب لاعتدائهم على فتاة خلال سيرها بشوارع المنوفية

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية سارية التراخيص ومستقليها 3 طلاب، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

