المؤتمر: العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة والتنمية المستدامة

عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي عُقد اليوم بالقاهرة، بحضور الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، يُجسّد مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، قائم على تحويل الإمكانات المشتركة إلى مشروعات استثمارية ملموسة تخدم المصالح المتبادلة.

وأشار عبد الحميد في تصريحات له، إلى ما طرحه ملك إسبانيا خلال كلمته بالمنتدى، من أن القاهرة ومدريد تمتلكان موارد استراتيجية ومقومات اقتصادية وسياحية مهمة تمنحهما مكانة متميزة على الساحة الإقليمية والدولية، لافتًا إلى حجم إسهام الشركات الإسبانية في المشروعات القومية الكبرى بمصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مترو الأنفاق، أنفاق الإسماعيلية، وشبكة القطارات فائقة السرعة.

وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقية شراكة للتنمية بين مصر وإسبانيا، يعكس رؤية سياسية واقتصادية ثاقبة، ويؤسس لمسار طويل الأمد من التعاون في ملفات الأمن الغذائي، تمكين المرأة، مواجهة التغير المناخي، والمياه والصرف الصحي، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

واختتم عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الاستثمار المشترك وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المصري ويعزز مكانته كمركز إقليمي واعد للشراكات الاقتصادية مع أوروبا.

