هيئة قصور الثقافة تصدر كتاب "حكاية مصر الجديدة" لفؤاد مرسي

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "حكاية مصر الجديدة" للروائي والكاتب فؤاد مرسي، وذلك ضمن إصدارات سلسلة "حكاية مصر".

جاء في الغلاف: رغم وجود العديد من الكتب والمقالات سواء المعمارية أو في مجال الطرق أو الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا الحي العريق الراقي؛ إلا أن هذا الكتاب يمثل إضافة لأنه جمع بين كل هذه العناصر ببساطة وسلاسة في العرض.

استعرض الكاتب تاريخ البارون إمبان الذي جاء إلى القاهرة في مستهل القرن العشرين، واستفادته من التجربة البلجيكية في إنشاء خطوط "ترامواي" كهربائية تربط أحياء القاهرة ببعضها بعضا.

أهم ما يميز هذا الكتاب لغته البسيطة السهلة، والمعلومات الواضحة وسلاسة العرض وشرح لتاريخ هذا الحي وأهميته.

سلسلة "حكاية مصر" تعنى بنشر تاريخ مصر، وهي واحدة من إصدارات سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، تصدر برئاسة تحرير صبري سعيد، مدير التحرير د. انتصار محمد، سكرتير التحرير د. ماهينور فؤاد، تصميم الغلاف سمر أرز.