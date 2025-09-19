قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
محمود محيي الدين يدعو إلى تنفيذ 11 مقترحا دوليا لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

محمود محي الدين
محمود محي الدين
هاني حسين

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنّ الطبقة الوسطي في الهند والصين أضافتا إلى الطبقة الوسطى عالميا ما يقارب ال٢ مليار مواطن، ولها طموحات وقوة دافعة لمزيد من النمو والتقدم.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه من خلال متابعة الانتخابات بالولايات المتحدة وأوروبا نجد تراجعا كبيرا في دور الطبقة الوسطى، في هذه البلدان، ما يؤدي إلى أنواع  من التطرف الشديد، مثل اليمين التطرف.

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: "وبالتالي، فإنّه بربط الاقتصاد بالسياسة يمكننا تفسير استمرار الإجراءات الحمائية بصرف النظر عن الرئيس الحالي، فهناك اتجاهات عامة يتم التعامل معها والتحوط ضدها، والحل يكمن في تعاون إقليمي أفضل وتعميق للتنمية محليا وتوطينها".

إلى ذلك تطرق "محيي الدين"، إلى الفجوات التمويلية الضخمة، قال: "ثمة ارتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد، وعندما يكون هناك عجز في الثقة يحدث فائض أزمات، مثل أزمة المديونية الدولية، وهي أزمة صامتة لا يتحدث عنها المجتمع الدولي بالشكل الكافي، على عكس أزمات مديونية سابقة مثل أزمة السبعينيات في أمريكا اللاتينية، وأزمة دول جنوب شرق أسيا، والأزمة المالية العالمية في الثمانينيات، ولكن ما يحدث الآن أزمة صامتة".

وتابع، أن الأزمة الحالية صامتة، لأن الدائن نجح في تأمين نفسه تجاه المدين حتى يقوم بسداد الدين، كما أنّ المدين يعتصر كل إمكانياته التمويلية حتى يسدد الديون، وبالتالي، فإن الدائن يدفع لخدمة الدين أكثر مما يستفيده من تمويل جديد، كما أن جزءً كبيرا من ديون العالم يستخدم لسداد ديون سابقة".

ودعا، إلى تحويل الأزمة الصامتة إلى أزمة مسموعة، لأن خدمة الدين تجاوزت ما ينفق على التعليم والرعاية الصحية في بلدان كثيرة، كما أن هناك الكثير من المديونيات في البلدان لا تستخدم في الإنتاج أو الاستهلاك، بل تستخدم في سداد مديونيات سابقة.

كما دعا، إلى تنفيذ الـ11 مقترحًا دوليا التي نتجت عن إحدى اللجان الأممية التي ترأسها، وذلك فيما يتعلق بالتعامل مع مديونيات الدول الفقيرة مثل زيادة القدرات التمويلية للتمويل الميسر للمؤسسات المالية الدولية، مراجعة قواعد مجموعة العشرين في التعامل وإدارة المديونية وخدمات الدين في حالة إعادة الهيكلة، ومبادلة الديون إما للتصدي للتغيرات المناخية أو زيادة فرص التنمية، وهذا أمر يتم متابعته وسيناقش، إذ تتبناه مصر مع عدد من الدول الأفريقية.

محمود محي الدين

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

نهاية تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

الدكتور محمد الضويني

وكيل الأزهر: قمَّة قادة الأديان بكازاخستان واحدة من أهم القمم العالمية المَعنيَّة بتعزيز الحوار بين الأديان حول العالم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

