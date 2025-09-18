قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع
سعر الدولار اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
رياضة

مسألة وقت.. رحيل سامي عن الاتحاد السكندري هل يرفض سلامة؟

محمد سلامة وأحمد سامي
محمد سلامة وأحمد سامي
حسام الحارتي


 

نجح فريق كهرباء الإسماعيلية  في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استادالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وعلم صدي البلد عن إنهاء مسيرة أحمد سامي المدير الفني للفريق عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم رغم تجديد الثقة من قبل محمد سلامة على الرغم من اعتراض أعضاء المجلس

ومن المقرر ان يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن رحيل أحمد سامي  بعد تمسك المدير الفني بالرحيل نظراً لسوء النتائج وتفادي غضب الجماهير ولكن بعد موافقة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي


 


 

وأحرز محمد شيكا هدف تقدم كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 75 بعد تمريرة سحرية من عبد الفتاح شتا إلى محمد السيدالذي سدد رأسية من الوضع طائرا لتسكن شباك حارس مرمى الاتحاد السكندري.


 

ويعتبر هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز.


 

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريقالاتحاد السكندري في المركز السابع عشر، برصيد 5 نقاط


 

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-


 

كل من: صبحي سليمان، أحمد محمود، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، كريم الديب، أبو بكر اليادي، كناريا، محمدتوني، فان ديريك، هشام عادل، فادي فريد.

بينما خاص كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من :-


 

حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: سيف الخشاب ومحمد ياسين، وكريم يحيى ومصطفى كشري.

خط الوسط: حسن الشاذلي وممادو سيلا، وإسلام عبدالنعيم ويوسف جلال.

خط الهجوم: كريم أشرف وعلي سليمان.

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

أ.د أشرف عبد القادر

للدراسات العليا.. تعيين أشرف عبد القادر وكيلاً لـ علوم الرياضة بجامعة كفر الشيخ

مناقشة الرسالة

بعد تكرار سرقاتها.. رسالة دكتوراة توصي بإنشاء نظام قضائي خاص لحماية الآثار بجامعة المنوفية

محافظ الغربية

الغربية تطلق شبكة موحدة لقواعد البيانات لتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع الطوارئ

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

