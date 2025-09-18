مسألة وقت.. رحيل سامي عن الاتحاد السكندري هل يرفض سلامة؟





نجح فريق كهرباء الإسماعيلية في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على استادالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

وعلم صدي البلد عن إنهاء مسيرة أحمد سامي المدير الفني للفريق عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم رغم تجديد الثقة من قبل محمد سلامة على الرغم من اعتراض أعضاء المجلس

ومن المقرر ان يتم خلال الساعات المقبلة الإعلان عن رحيل أحمد سامي بعد تمسك المدير الفني بالرحيل نظراً لسوء النتائج وتفادي غضب الجماهير ولكن بعد موافقة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي









وأحرز محمد شيكا هدف تقدم كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 75 بعد تمريرة سحرية من عبد الفتاح شتا إلى محمد السيدالذي سدد رأسية من الوضع طائرا لتسكن شباك حارس مرمى الاتحاد السكندري.





ويعتبر هذا الفوز هو الأول في تاريخ نادي كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري الممتاز.





ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريقالاتحاد السكندري في المركز السابع عشر، برصيد 5 نقاط





وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-





كل من: صبحي سليمان، أحمد محمود، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، كريم الديب، أبو بكر اليادي، كناريا، محمدتوني، فان ديريك، هشام عادل، فادي فريد.

بينما خاص كهرباء الإسماعيلية المباراة بتشكيل مكون من :-





حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: سيف الخشاب ومحمد ياسين، وكريم يحيى ومصطفى كشري.

خط الوسط: حسن الشاذلي وممادو سيلا، وإسلام عبدالنعيم ويوسف جلال.

خط الهجوم: كريم أشرف وعلي سليمان.