السفير محمد العرابي: إسرائيل هي من جعلت الدول العربية أن يطلقون عليها لقب العدو

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن اسرائيل هي من جعلت الدول العربية أن يطلقون عليها لقب العدو خاصة أن الممارسات الاسرائيلية والعدوان الكبير الذي تقوم به واضح للجميع

وقال محمد العرابي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المؤامرة ضد الدلة المصرية والتظاهرات أمام السفارة المصرية في الخارج لا تؤثر في الموقف المصري الواضح والداعم للضية الفلسطينية وكانت مؤامرة واضحة من تنظيم الإخوان.



وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن أن بيان الدوحة نقطة مفصلية لاستراتيجية لا بد أن تكون جديدة لمواجهة التوغل الاسرائيلي الذي أصبح ليس حدود له.

