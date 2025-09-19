قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
عراقجي يطرح خطة دبلوماسية لتفادي أزمة.. وماكرون يرد: المقترح معقول
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
أخبار العالم

اعلام إسرائيلي : رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير يقود مبادرة لإنهاء الحرب في غزة

غزة
غزة
أ ش أ

 ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، يقود مبادرة بدعم من الولايات المتحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة؛ عبر تشكيل هيئة انتقالية تدير القطاع مؤقتًا، تمهيدًا لإعادته إلى السلطة الفلسطينية.
وأكدت قناة "أي 24" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الخطة التي جرى إعدادها في المراحل الأولى من الحرب تنص على إنشاء سلطة انتقالية دولية تكون المرجعية العليا خلال الفترة المؤقتة .. وستتألف هذه الهيئة من مجلس يضم ما بين 7 و10 أعضاء من شخصيات فلسطينية ، إلى جانب مسؤولين دوليين وعرب ومسلمين، لضمان شرعية إقليمية ودولية واسعة.
كما تتضمن المبادرة إنشاء "قوة الاستقرار الدولية"، وهي قوة متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن ومنع إعادة التسلح، إضافة إلى حماية الحدود وتنسيق المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.
وتشمل الخطة أيضاً برنامجاً لنزع سلاح مقاتلي حماس وإعادة دمجهم عبر آليات تأهيل تدريجية .. أما السلطة الفلسطينية، فسيكون دورها تصاعدياً يبدأ من التنسيق والإصلاحات الداخلية وصولاً إلى تسلّم الإدارة الكاملة للقطاع.
ويؤكد المقترح كذلك على ضمان حقوق الملكية وتوفير تعهدات تحول دون أي تهجير قسري.
ا س ع/م د ن ي/رأش

توني بلير قطاع غزة أخبار غزة

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

سبورتنج لشبونة البرتغالي

سبورتنج لشبونة يكتسح كيرات ألماتي برباعية في مستهل مشواره بدوري الأبطال

أحمد حجازي

حجازي يتألق.. نيوم يحقق أول فوز تاريخي على ملعبه في الدوري السعودي

عبد الله السعيد

دونجا: الإسماعيلي مهدد بالهبوط.. وعبدالله السعيد أسطورة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

