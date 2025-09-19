اعلام إسرائيلي : رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير يقود مبادرة لإنهاء الحرب في غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، يقود مبادرة بدعم من الولايات المتحدة، تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة؛ عبر تشكيل هيئة انتقالية تدير القطاع مؤقتًا، تمهيدًا لإعادته إلى السلطة الفلسطينية.

وأكدت قناة "أي 24" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الخطة التي جرى إعدادها في المراحل الأولى من الحرب تنص على إنشاء سلطة انتقالية دولية تكون المرجعية العليا خلال الفترة المؤقتة .. وستتألف هذه الهيئة من مجلس يضم ما بين 7 و10 أعضاء من شخصيات فلسطينية ، إلى جانب مسؤولين دوليين وعرب ومسلمين، لضمان شرعية إقليمية ودولية واسعة.

كما تتضمن المبادرة إنشاء "قوة الاستقرار الدولية"، وهي قوة متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن ومنع إعادة التسلح، إضافة إلى حماية الحدود وتنسيق المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وتشمل الخطة أيضاً برنامجاً لنزع سلاح مقاتلي حماس وإعادة دمجهم عبر آليات تأهيل تدريجية .. أما السلطة الفلسطينية، فسيكون دورها تصاعدياً يبدأ من التنسيق والإصلاحات الداخلية وصولاً إلى تسلّم الإدارة الكاملة للقطاع.

ويؤكد المقترح كذلك على ضمان حقوق الملكية وتوفير تعهدات تحول دون أي تهجير قسري.

