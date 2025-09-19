دهسه قطار.. مصرع المتهم بالتخلص من أبنائه الثلاثة بالمنصورة

لقى المتهم بارتكاب واقعة انهاء حياة أبناءه الثلاثة وإصابة زوجته مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بنطاق مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وذلك عقب ارتكابه الواقعة ووصوله إلى مدينة طلخا هربا من الأمن، حيث فوجئ بالقطار.

تلقت ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة طلخا بورود بلاغ باصطدام قطار بأحد الأشخاص بنطاق "دائرة المركز".

بالفحص تبين مصرع "عصام عبد الفتاح 40 عاما مقيم منطقة البر الشرقي مركز نبروه وهو المتهم بارتكاب واقعة انهاء حياة ابناءه الثلاثة بنطاق مركز نبروه داخل مسكنهم.

وتبين من التحريات أن المتهم فى هاربًا بعد ارتكاب الواقعة ووصل إلى مدينة طلخا واثناء سير قطار بناحية تجاه محطة قطارات المنصورة قام بالوقوف أمام على كوبري القطار أعلى نهر النيل والواصل بين مدينتي المنصورة وطلخا وحول جسده لأشلاء.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .