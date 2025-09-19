قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
أخبار العالم

جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها

سكان غزة
سكان غزة
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، وذلك من أجل تسهيل الانتقال جنوباً، مشيرا إلى أنه سيُتاح الانتقال عبر شارع صلاح الدين، ثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: المسار سيبقى مفتوحًا حتى اليوم الجمعة  في تمام الساعة 12:00.

وأشار جيش الاحتلال إلى ضرورة الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً. 

ودعا الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الأمن وإشارات المرور.

وفي وقت سابق ؛ علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيفي دفرين، على مقتل أربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يزال هناك بنى تحتية لحركة "حماس" لم يتم تدميرها. 

وأوضح دفرين - في البيان الذي بثته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية - أن "جنديًا واحدًا أصيب بجروح خطيرة وجنديين آخرين أصيبا بجروح متوسطة".

وأضاف أن البنية التحتية لحماس في المنطقة لم تدمر بعد، مُشيرًا إلى أنه منذ بدء عملية "عربات جدعون"، تم بالفعل مهاجمة 1200 هدف للبنية التحتية التابعة لحركة حماس.

سكان غزة جيش الاحتلال شارع صلاح الدين وادي غزة حماس

